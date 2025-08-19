Lanzan el proyecto “Pedalea” en Salta para fomentar la movilidad inclusiva con bicicletas adaptadas

Con el objetivo de promover una movilidad más justa, accesible y sostenible, se presentó en el Legado Güemes el proyecto “Pedalea”. La iniciativa busca fomentar el uso de la bicicleta adaptada como un medio de transporte saludable para toda la comunidad salteña. El subsecretario de Deportes, Víctor Cuellar, también acompañó en la presentación mostrando el apoyo a la iniciativa del diputado Facundo Leiba.

Durante la presentación, Cuellar expresó el apoyo a la iniciativa: "Desde la Secretaria acompañamos este tipo de propuestas que generan igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. El deporte es una herramienta de inclusión y esta iniciativa es un gran paso para que todos puedan disfrutar de la actividad física".

El diputado Facundo Taibo, impulsor del proyecto, explicó que la propuesta se enmarca en una "ética más amplia de justicia de la movilidad". La primera fase de la iniciativa consistirá en la implementación de dos bicicletas adaptadas que estarán disponibles de forma gratuita en plazas y puntos estratégicos de Rosario de Lerma, en horarios específicos, para que personas con discapacidad puedan utilizarlas acompañadas de sus familias. El plan es expandir el servicio a la plaza de Campo Quijano y, progresivamente, a otros puntos de la provincia.

El proyecto “Pedalea” tiene como meta adquirir más unidades con la ayuda de instituciones y ampliar su alcance para garantizar que más personas con discapacidad en toda la provincia puedan disfrutar del ciclismo de forma segura e inclusiva.

El Gobierno de Salta celebra y apoya este tipo de proyectos que promueven la inclusión social y deportiva en la provincia. Este respaldo demuestra el compromiso de la gestión con la mejora de la calidad de vida de todos los salteños, garantizando que iniciativas como "Pedalea" cuenten con el apoyo necesario para crecer y llegar a más comunidades.