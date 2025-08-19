Peligra el servicio nocturno de SAETA desde el viernes

Podrían cortar el servicio de la noche desde las 0 horas del viernes próximo. Los empresarios advierten que Saeta entró en una virtual cesación de pagos.

El servicio de transporte de pasajeros del área metropolitana de Salta, en el horario nocturno, vuelve a estar en dudas, ya que los empresarios del sector adelantaron que podrían interrumpir el servicio ante la falta de pago de las certificaciones por parte de Saeta. La medida podría operar a partir de las 0 horas de este viernes 22 de agosto.

La decisión fue comunicada por las empresas subcontratistas que prestan el servicio, quienes denunciaron que los retrasos en los compromisos financieros hacen insostenible mantener la circulación en ese tramo horario.

En un comunicado conjunto, las compañías concesionarias explicaron que los atrasos en los pagos afectan la capacidad de afrontar los créditos que fueron adquiridos y destinados a la renovación del parque automotor -tal cual exigen los contratos- y a la compra de combustible que es el insumo diario que necesitan para las prestaciones . "Nuestra capacidad financiera puede colapsar", advirtieron, señalando que "ya habían solicitado en varias oportunidades la regularización de los pagos sin obtener respuesta".

Todas las empresas que conforman el sistema de transporte metropolitano firmaron el comunicado y enviaron una nota a las áreas correspondientes de Gobierno.

Las empresas firmantes son: Tadelva SRL, El Cóndor SA, UTE Lagos San Ignacio, Transal SA, Ale Hnos SRL, Eduardo Ale SRL, Alto Molino SRL y Ahynarca SA, todas subcontratistas del servicio de transporte de pasajeros.