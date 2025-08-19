El viento zonda voló las chapas de una habitación donde dormían dos menores

A raíz de las violentas ráfagas de viento registradas durante la madrugada de hoy se volaron las chapas de una habitación donde dormían dos menores en Villa Chartas. Para colaborar podes comunicarte al: 3874857668 (Lidia)

A raíz de las violentas ráfagas de viento registradas durante la madrugada de hoy se volaron las chapas de una habitación donde dormían dos menores en Villa Chartas.

Afortunadamente, no se registraron heridos graves, aunque una de las niñas recibió un golpe menor en la pierna.

Lidia, vecina del lugar, relató que las chapas quedaron esparcidas por el lugar. “Gracias a Dios no pasó nada grave, solo el susto”, explicó.

La vecina informó que la Municipalidad de Salta ya fue notificada y prometió asistencia para reemplazar los techos dañados.

