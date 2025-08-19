Monseñor Cargnello acompañará el inicio del camino de los peregrinos de La Puna

Mario Sangüezo, confirmó que será el propio Arzobispo Mario Antonio Cargnello, quien, encabezará la misa jubilar y el recibimiento de los peregrinos mineros y otras delegaciones el próximo 9 de septiembre en San Antonio de los Cobres.

La Comisión de Peregrinos de la Puna se encuentra en plena etapa organizativa de lo que será una nueva edición de la tradicional peregrinación hacia el Santuario del Señor y la Virgen del Milagro.

Al respecto, el presidente de la comisión, Mario Sangüezo, brindó detalles sobre los avances logísticos y coordinaciones que se vienen realizando con miras a la multitudinaria caminata.

Mario Sangüezo, confirmó que será el propio Arzobispo Mario Antonio Cargnello, quien, encabezará la misa jubilar y el recibimiento de los peregrinos mineros y otras delegaciones el próximo 9 de septiembre en San Antonio de los Cobres.

Toda colaboración debe realizarse mediante materiales tangibles, debidamente canalizados a través de direcciones específicas y en conocimiento de la organización. También puntualizó que lo que más se consume durante el camino es agua, “el año pasado nos faltó agua y medicamentos” afirmó Sangüezo.

Toda la información actualizada se difunde por las redes oficiales del grupo: Facebook e Instagram: Peregrinos a Pie de la Puna Salteña "Sr. y Virgen del Milagro"