La Municipalidad interviene en por lo menos 23 incidentes causados por el viento

Personal trabaja para evitar cualquier tipo de accidente. Se registraron algunas caídas de árboles, postes y de diferentes elementos. El alerta por vientos regirá hasta la noche. Se solicita tomar recaudos y seguir las indicaciones.

El municipio se encuentra trabajando en, por lo menos, 23 incidentes que fueron causados por el viento.

Personal de Protección Ciudadana trabaja para evitar cualquier tipo de accidente y brindar seguridad en la ciudad.

Esta madrugada, alrededor de las 4, ingresó viento a Capital desde zona sur, el cual continúa avanzando hasta el macrocentro. Corre de oeste a este.

Hasta el momento se registraron caídas de árboles, ramas, postes y cables, un cartel y un toldo, además de algunas voladuras de diferentes elementos.

Se solicita a la comunidad mantenerse alerta y aumentar los cuidados, ya que el alerta por vientos regirá hasta esta noche.

Hasta ahora se produjeron los siguientes incidentes en la ciudad:

Parquizado (árboles y ramas): 16

Estructuras deficientes (postes y cables): 11

Eventos adversos: 6 (4 voladuras, 1 cartel, 1 toldo)

Se recuerda que en caso de emergencias hay que comunicarse con la línea gratuita 105, donde reciben llamados y trabajan las 24 horas del día.