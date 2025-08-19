Rescataron a un cachorro de puma que tenían de mascota en Rosario de la Frontera

El Personal Policial logró secuestrar un cuero de la misma especie, se sospecha que pertenecería a la madre del cachorro.

La cría tiene aproximadamente 45 días, fue revisada por la veterinaria para conocer su estado de salud. El animal estaba en un pozo de agua atado con una cuerda, por lo que personal de la División realizó el rescate de inmediato.

