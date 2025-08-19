Alerta por incendios forestales muy alto en la ciudad de Salta

Desde la Subsecretaría de Defensa Civil se emitieron recomendaciones y recaudos a tener presentes ante la alerta amarilla por viento Zonda para la jornada de este martes.

• Evitar la inhalación del polvo suspendido en el aire que arrastra el viento y protéjase los ojos.

• Evite tocar objetos metálicos: su cuerpo puede producir descargas de electricidad estáticas.

• Asegurar objetos que puedan ser despedidos tales como chapas, tejas, toldos y antenas, entre otros

• Se debe evitar permanecer debajo de árboles, postes, balcones, muros, paredes y medianeras ante posibles caídas

• Se deben asegurar los elementos sueltos como mesas, sillas, sombrillas y carteles

• Asegurar o retirar objetos de los balcones y terrazas tales como macetas, juguetes, ropa y otros.

• La comunidad se debe mantener informada del clima y prestar atención a las indicaciones dadas.

• No estacionar su automóvil bajo los árboles.

• Ante vientos resguardarse en un lugar seguro

• Por la temporada alta de incendios forestales, se recuerda a la comunidad no realizar quemas de pastizales, ni residuos, ni restos de podas, no arrojar basura ni colillas de cigarrillos y ante la presencia de incendios llamar inmediatamente al 9-1-1.