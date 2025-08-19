EDESA informó que se produjo la salida de líneas que abastecen energía

EDESA informó que durante la madrugada de este martes 19 de agosto, y en el marco del alerta meteorológico por fuertes vientos, se produjo la salida de servicio de líneas que abastecen de energía a distintas localidades del Valle de Lerma y sectores de la ciudad de Salta.

Las condiciones climáticas adversas provocaron quebraduras de postes, caída de árboles y voladuras de techos, lo que generó daños en distintas líneas del sistema eléctrico.

El servicio se va normalizando de manera paulatina en las zonas afectadas. Actualmente, nuestros equipos continúan trabajando para restablecer el suministro B° San Francisco, Coprotab, Vía Aurelia, El Bosque, Docente, La Ciénaga (parcial), Villa Rebeca, San Luis (parcial), Corralito, La Toma y zonas aledañas.

Recomendaciones preventivas:



• Revisar el exterior del domicilio y asegurar o resguardar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

• Evitar el contacto con cables cortados o instalaciones eléctricas externas.

• No intentar retirar por cuenta propia ramas u objetos que hayan caído sobre líneas eléctricas.

• Minimizar la circulación en la vía pública durante ráfagas intensas.

• Permanecer a resguardo en lugares seguros.

En este contexto, pueden generarse nuevas interrupciones del suministro ante la eventual caída de árboles o ramas sobre las redes eléctricas.

Ante inconvenientes técnicos particulares, los usuarios pueden comunicarse por los siguientes canales:

* WhatsApp: ‪‪+54 9 387 549 2222‬‬

* Línea gratuita: 0800 777 33372

* Redes sociales oficiales:

-Facebook: edesasalta

-Instagram: @edesasalta

-X (ex Twitter): @edesasalta





