Dictarán un taller de Oratoria y Liderazgo en la Escuela de Emprendedores

Será hoy de 16 a 20, en Independencia 910. El objetivo es brindar herramientas para mejorar las habilidades comunicacionales de los asistentes, potenciar la seguridad al hablar y fortalecer el liderazgo personal y grupal.

La Municipalidad de Salta invita a los vecinos a participar del taller de oratoria y liderazgo, que se dictará hoy de 16 a 20, en la Escuela de Emprendedores, ubicada en avenida Independencia 910.

La formación, a cargo de Rosalía Núñez, busca brindar herramientas prácticas para mejorar las habilidades comunicacionales, potenciar la seguridad al hablar en público y fortalecer el liderazgo personal y grupal.

La capacitación es gratuita y abierta a toda la comunidad. Los interesados pueden inscribirse a través de WhatsApp al número 3872158121.