Rige alerta amarilla por viento Zonda en Capital y el interior provincial

El fenómeno meteorológico se extenderá hasta las 18 de hoy provocando reducción de visibilidad, aumento repentino de la temperatura y muy baja humedad relativa del ambiente.

El Servicio Meteorológico de Salta emitió para este martes una alerta amarilla por viento Zonda en distintos puntos de la Provincia, con vigencia desde las 0 horas hasta las 18.

El informe especifica que desde las 0 hasta las 18, la alerta incluye a las siguientes zonas: Cordillera de los Andes, Puna de Cachi, de La Poma; de Los Andes, de Molinos, de Cafayate y de San Carlos, que serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h, especialmente en los niveles más elevados.

En tanto, desde las 6 de la mañana hasta las 18, la alerta será para los sectores: Valles de Cachi de Cafayate, de Chicoana, de La Caldera, de La Poma, de Molinos, de Rosario de Lerma y de San Carlos por viento Zonda. Y desde las 6 de la mañana hasta las 12, este fenómeno afectará a las localidades de Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

Estas áreas podrán ser afectadas por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas expuestas, y mantenerse informada a través de los canales oficiales.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación