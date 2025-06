Conoció a un chico en un recital de Airbag, lo besó y terminó en una telenovela

Un joven se volvió viral en X (ex Twitter) luego de que una fan de Airbag compartiera en sus redes la breve historia de amor que vivió con él durante uno de los recitales que la banda dio este fin de semana en el estadio de River.



Sin embargo, lo que parecía un momento romántico tuvo un giro inesperado: una usuaria llamada Olivia respondió al tuit original asegurando que el joven en cuestión era su novio. A partir de ahí, las redes estallaron y muchos usuarios comenzaron a criticar al supuesto “infiel del recital”.

Horas más tarde, el protagonista apareció públicamente para dar su versión de los hechos. “Hola, soy Bauti (o más conocido como el infiel del recital de Airbag) y quiero contarles cómo son realmente las cosas”, escribió en un comunicado publicado en sus redes.

Horas después del estallido viral, la joven hizo una actualización inesperada: “Hago una actualización. Si tiene novia, yo no sabía, obvio. En fin, todos iguales, me re cabió”, escribió, dando a entender que el muchacho no estaba soltero. La revelación desató una ola de reacciones, críticas y memes que mantuvieron el tema como tendencia por horas.



El encuentro sucedió durante los conciertos que Airbag ofreció el 31 de mayo y 1 de junio en el estadio Monumental, donde presentaron “El Club de la Pelea I” ante miles de fanáticos, en lo que fue su primer show en ese escenario icónico del rock argentino.