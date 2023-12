EL HIJO DE UNA CONCEJAL CAMBIÓ EL ALIAS DE MERCADO PAGO PARA CONFUNDIR Y RECIBIR LAS DONACIONES

El hijo de una concejala de Bahía Blanca expresó hoy sus disculpas públicas, luego de haber modificado su alias de la cuenta de la aplicación Mercado Pago por uno similar al que se viene utilizando desde el último domingo para recibir donaciones para los afectados por el temporal en la ciudad.

La situación generó repudios en la comunidad, al trascender que el joven Iván Safar, hijo de la concejala Valeria Rodríguez (La Libertad Avanza) efectuó una maniobra para que el alias “dona.fuerza.bahia” de la cuenta original, figurara en la suya como “dona.fuersa.bahia”.

Esa modificación de una letra, la s por la z en el término fuerza, habría derivado en que algunos usuarios pudieron haberse equivocado a la hora de hacer su aporte, destinado a la ayuda comunitaria, en la campaña lanzada por Emmanuel “Manu” Ginobilli y otros reconocidos deportistas bahienses.

“Estoy hablando con todos los medios que pueda para salir a pedir disculpas, no tengo idea de cuanta gente pueda escucharme y sé que esto es algo que llegó mucho más lejos que Bahía Blanca. Entiendo que se armó un quilombo enorme en el que quedo pegado yo porque es mi cuenta y fue con mi teléfono y aunque todo me da mucha vergüenza, pido todas las disculpas porque es lo que corresponde”.

“Con algunos amigos nos habíamos fumado (marihuana) y nos pusimos a hablar de todo lo que pasó en Bahía Blanca con el temporal, de la campaña de ayuda que impulsa Manu Ginobili, de lo que pasó en Independiente con la campaña de Maratea y ahí surgió esto de que se podían cambiar los alias de Mercado Pago y por boludear se nos ocurrió poner casi el mismo alias cambiando la Z por una S”, puntualizó el hijo de la concejala.

“Yo en ese momento no estaba en mis cabales y mis amigos tampoco, por lo que no medimos las consecuencias. Después estuve un par de horas sin señal y cuando volví a agarrar el teléfono vi toda la gente enojada y que de repente tenía como un millón de personas puteándome en mi cuenta de Instagram”, agregó.

Luego, manifestó: “Estoy tratando de responderles a uno por uno para explicarles que no me mandaron nada y que si alguien me manda voy a devolver todo como corresponde”