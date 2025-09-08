Cédula digital de automotores: Se podrá habilitar a terceros desde la app Mi Argentina
El Gobierno estableció modificaciones para adecuar el uso de la Cédula de Identificación Digital en la aplicación Mi Argentina, que permite habilitar a terceros para conducir el propio vehículo y mostrar esa autorización ante un requerimiento de las autoridades, a la manera de la antigua cédula azul, derogada en mayo del año pasado.
La medida se implementó a a través de la Disposición 656/2025 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Patricio Quinto José Gilligan.
El texto dispuso la modificación del artículo 5° del Digesto de Normas Técnico-Registrales. A partir de ello, las personas titulares de un automotor podrán habilitar a terceros para visualizar la cédula digital de su vehículo en la sección "Mis vehículos" de la aplicación. El procedimiento incluye la identificación del autorizado mediante nombre, apellido y número de CUIT, CUIL o CDI, sin que se emita una cédula adicional.
La disposición también contempla la posibilidad de que el titular desafecte la cédula previamente habilitada y establece un procedimiento específico para las personas jurídicas, detallado en un instructivo anexo.