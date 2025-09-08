Cédula digital de automotores: Se podrá habilitar a terceros desde la app Mi Argentina

La nueva norma permite a los titulares de vehículos solicitar que su Cédula de Identificación Digital sea visualizada en el Perfil Digital del Ciudadano de la aplicación por terceros específicos.

El Gobierno estableció modificaciones para adecuar el uso de la Cédula de Identificación Digital en la aplicación Mi Argentina, que permite habilitar a terceros para conducir el propio vehículo y mostrar esa autorización ante un requerimiento de las autoridades, a la manera de la antigua cédula azul, derogada en mayo del año pasado.

La medida se implementó a a través de la Disposición 656/2025 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Patricio Quinto José Gilligan.

El texto dispuso la modificación del artículo 5° del Digesto de Normas Técnico-Registrales. A partir de ello, las personas titulares de un automotor podrán habilitar a terceros para visualizar la cédula digital de su vehículo en la sección "Mis vehículos" de la aplicación. El procedimiento incluye la identificación del autorizado mediante nombre, apellido y número de CUIT, CUIL o CDI, sin que se emita una cédula adicional.

La disposición también contempla la posibilidad de que el titular desafecte la cédula previamente habilitada y establece un procedimiento específico para las personas jurídicas, detallado en un instructivo anexo.