ASI ESTARÁN LAS PARADAS DE COLECTIVO ESTE 15 DE SEPTIEMBRE
Al igual que en años anteriores el diagrama de las paradas fue dispuesto por zonas y para las áreas cercanas al Monumento 20 de Febrero y la Iglesia Catedral.
PARADAS CORREDORES ZONA SUR
1 A Y 1 B: Ituzaingó pasando Mendoza
3 A: Av. San Martín y Córdoba
3 B: Florida entre Mendoza y Av. San Martín
3C: Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó
5B: Pellegrini pasando Mendoza
8 A, 8 B, 8C: Av. San Martín, entre Pellegrini y Jujuy
Troncal Norte Sur: Pellegrini entre San Juan y Mendoza
PARADAS CORREDORES ZONA ESTE
2A 2B 2C 2G: Córdoba entre Urquiza y Alvarado.
PARADAS CORREDORES ZONA SUDESTE
2D 2E 2F: Córdoba entre Urquiza y Av. San Martín
7C: Catamarca entre Urquiza y Av. San Martín
7D 7E: Ituzaingó esquina San Juan.
PARADA CORREDORES ZONA OESTE
4A 4B 4C: Pellegrini entre Mendoza y San Martín
4 D: Mendoza entre Ituzaingó y Florida
5C: Mendoza entre Ituzaingó y Florida
PARADAS CORREDORES INTERURBANOS SUR
ROSARIO DE LERMA: Pellegrini entre San Juan y Mendoza
METROPOLITANO Corredor 5: Pellegrini entre San Luis y San Juan
QUIJANO corredor 6: Pellegrini entre San Juan y Mendoza
SAN AGUSTÍN corredor 7: Pellegrini entre San Juan y Mendoza
PARADAS CORREDORES ZONA NORTE (cercanías Iglesia Catedral)
1C Rivadavia esquina Zuviría
5A 5B Leguizamón esquina Zuviría
6A 6B Rivadavia entre Mitre y Zuviría
6C Zuviría esquina Rivadavia
7A 7B Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia
HUAICO MIRASOLES Zuviría esquina Rivadavia
PARADAS CORREDORES ZONA NORTE (cercanías Monumento 20 de Febrero)
1C Avenida Arenales (Easy)
5A Zuviría esquina Alsina
5B Zuviría esquina O'higgins
6 B Zuviría esquina 12 de octubre
6A 6C Gurruchaga esquina 20 de Febrero
7A 7B Zuviría esquina 12 de Octubre
HUAICO MIRASOLES: Zuviría esquina O'higgins
TRONCAL NORTE SUR TRONCAL NORTE OESTE: avenida Arenales (Popeye)
PARADAS CORREDORES INTERURBANOS NORTE
CALDERA CORREDOR 6: Zuviría esquina Rivadavia
SAN LORENZO corredor 7: Ohhiggins esquina Alte. Brown