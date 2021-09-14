ASI ESTARÁN LAS PARADAS DE COLECTIVO ESTE 15 DE SEPTIEMBRE

Ahora 14 de septiembre de 2021 Por Rouse Leonor
En el marco de la celebración de la Solemnidad del Señor y la Virgen del Milagro, SAETA estableció la ubicación de las paradas de cada línea urbana y metropolitana para el miércoles 15 de septiembre día en que se desarrollará la procesión con las sagradas Imágenes.
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Al igual que en años anteriores el diagrama de las paradas fue dispuesto por zonas y para las áreas cercanas al Monumento 20 de Febrero y la Iglesia Catedral.

PARADAS CORREDORES ZONA SUR

1 A Y 1 B: Ituzaingó pasando Mendoza

3 A: Av. San Martín y Córdoba

3 B: Florida entre Mendoza y Av. San Martín

3C: Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó

5B:  Pellegrini pasando Mendoza

8 A, 8 B, 8C: Av. San Martín, entre Pellegrini y Jujuy

Troncal Norte Sur: Pellegrini entre San Juan y Mendoza

PARADAS CORREDORES ZONA ESTE

2A 2B 2C 2G: Córdoba entre Urquiza y Alvarado.

PARADAS CORREDORES ZONA SUDESTE

2D 2E 2F: Córdoba entre Urquiza y Av. San Martín

7C: Catamarca entre Urquiza y Av. San Martín

7D 7E:  Ituzaingó esquina San Juan.

PARADA CORREDORES ZONA OESTE

 4A 4B 4C: Pellegrini entre Mendoza y San Martín

4 D: Mendoza entre Ituzaingó y Florida

5C: Mendoza entre Ituzaingó y Florida

PARADAS CORREDORES INTERURBANOS SUR

ROSARIO DE LERMA: Pellegrini entre San Juan y Mendoza

METROPOLITANO Corredor 5: Pellegrini entre San Luis y San Juan

QUIJANO corredor 6: Pellegrini entre San Juan y Mendoza

SAN AGUSTÍN corredor 7: Pellegrini entre San Juan y Mendoza

PARADAS CORREDORES ZONA NORTE (cercanías Iglesia Catedral)

1C Rivadavia esquina Zuviría

5A 5B Leguizamón esquina Zuviría

6A 6B Rivadavia entre Mitre y Zuviría

6C Zuviría esquina Rivadavia

7A 7B Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia

HUAICO MIRASOLES Zuviría esquina Rivadavia

PARADAS CORREDORES ZONA NORTE (cercanías Monumento 20 de Febrero)

1C Avenida Arenales (Easy)

5A Zuviría esquina Alsina

5B Zuviría esquina O'higgins

6 B Zuviría esquina 12 de octubre

6A 6C Gurruchaga esquina 20 de Febrero

7A 7B Zuviría esquina 12 de Octubre

HUAICO MIRASOLES: Zuviría esquina O'higgins

TRONCAL NORTE SUR TRONCAL NORTE OESTE: avenida Arenales (Popeye)

PARADAS CORREDORES INTERURBANOS NORTE

CALDERA CORREDOR 6: Zuviría esquina Rivadavia

SAN LORENZO corredor 7: Ohhiggins esquina Alte. Brown

Rouse Leonor

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