Investigan el hallazgo de un hombre sin vida en B° Hernando de Lerma

Investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en plena vía pública, en la intersección de Joaquín Castellanos, entre Córdoba y Lerma.

Según las primeras informaciones, la víctima sería un hombre de entre 30 y 35 años, que presentaba una aparente herida de arma blanca.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabaja en el lugar realizando pericias y levantamiento de pruebas, mientras la Policía mantiene cortado el tránsito en varias cuadras a la redonda.