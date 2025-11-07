“El Mercado en tu Barrio” se instalará en Roberto Romero, zona oeste

Con las réplicas y dúplicas de las partes se reanudó hoy el juicio seguido contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra, imputados por el homicidio de Jimena Beatriz Salas.
La Municipalidad de Salta invita a los vecinos a una nueva edición de «El Mercado en tu Barrio», que se realizará el martes 11, en la cancha de barrio Roberto Romero, ubicada entre las calles Los Alpes y Veteranos de Malvinas.
La atención será de 11 a 17, ofreciendo una amplia variedad de productos de primera necesidad con descuentos de hasta un 30%.
Durante la jornada, los asistentes podrán adquirir frutas, verduras, carnes, pescados, pollo, lácteos, productos panificados, artículos de limpieza, neumáticos, barras de cereales y mucho más.
La iniciativa tiene como objetivo contribuir a la economía de las familias de la ciudad y apoyar el desarrollo de emprendedores y comerciantes locales.
Desde el lunes se realizará un operativo de identificación en el Complejo Teleférico San Bernardo
La atención iniciará a partir de las 9 de la mañana. El móvil identificatorio se instalará en la playa del complejo, ubicado sobre el ingreso de avenida San Martín.