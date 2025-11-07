Caso Jimena Salas: Esta tarde se dará a conocer el veredicto

Con las réplicas y dúplicas de las partes se reanudó hoy el juicio seguido contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra, imputados por el homicidio de Jimena Beatriz Salas.

Tras el intercambio de argumentaciones, el tribunal escuchó las últimas palabras de los acusados. Se les permitió a ambos realizar aclaraciones pertinentes a su derecho de defensa, con expresa oposición de la Unidad Fiscal, que hizo reserva de casación.

Adrián Guillermo Saavedra hizo referencia al puesto que ocupaba en Aguas del Norte en 2017 y al registro de salidas e ingresos. Dijo que todavía no era capataz sino operario y que simplemente cumplía órdenes. También indicó su situación de pareja en aquel momento, aclarando que no residía en el domicilio de su madre en Parque Belgrano y que no usaba con frecuencia el auto familiar. Finalmente expresó su confianza en la resolución de la justicia.

Carlos Damián Saavedra, en tanto, manifestó que desde hace más de tres años están esperando la oportunidad de defenderse de tantas mentiras y suposiciones. Admitió que fueron rebeldes y problemáticos pero aseveró que nunca robaron. Señaló que en 2017 él no tenía trabajo en blanco y que sus padres nunca le hicieron faltar nada. Remarcó que él no tenía hijos ni responsabilidades. Hizo alusión a las imágenes de los autos obtenidas de cámaras de seguridad, indicando que no coinciden con los vehículos de su familia. También puso en duda la prueba de ADN positivo de su hermano Javier. Aseguró que nunca anduvieron por el barrio San Nicolás y que nunca conocieron a Jimena Salas. Pidió justicia por ella y por su hermano.

Finalizadas las últimas palabras, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta las 16, para la lectura del veredicto.

Los hermanos Saavedra están imputados por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio. El juicio se desarrolla con tribunal colegiado integrado por los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales). Por el Ministerio Público interviene una unidad fiscal conformada por los fiscales Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores. La defensa de los imputados está a cargo de Marcelo Arancibia. Como querellante, en representación de la familia de la víctima, interviene Pedro Javier Arancibia.

El hecho que se juzga en esta instancia ocurrió el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros.