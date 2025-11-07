Condenado por crueldad animal tras agredir a un perro con un destornillador

Era la madrugada del 9 de octubre pasado cuando entró en una vivienda ubicada en el barrio Pablo Saravia con la clara intención de robar.

El hecho fue observado por un oficial de policía que se encontraba de licencia, que lo vio saltar la reja e ingresar a la propiedad. Al ser detectado, el causante trató de escapar por los techos, y en su huida, bajó en la casa del vecino, donde intentó entrar a una de las habitaciones. Sin embargo, no logró su objetivo debido a la presencia de un perro, al que agredió con un destornillador.

Tras la agresión, se dio a la fuga, pero fue capturado por el policía y un vecino. Al momento de su captura, el hombre de 37 años intentó resistirse, increpando a las personas con el mismo destornillador con que había agredido al perro.

En una audiencia flexible y multipropósito las partes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado, tras lo cual el juez de Garantías interviniente lo condenó a la pena de seis meses de prisión de ejecución efectiva por ser autor de los delitos de violación de domicilio (dos hechos) y actos de crueldad animal, todo en concurso real.

Fue declarado reincidente por novena vez atento a los antecedentes condenatorios que registraba y lo trasladaron a la Unidad Carcelaria 1 para el efectivo cumplimiento de la pena. Será incorporado a tratamiento de rehabilitación por su adicción a la pasta base.