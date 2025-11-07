Infraccionado por transportar carne sin respetar las medidas sanitarias

El procedimiento fue realizado esta tarde por la División Caballería en el paraje Balbuena, cerca de General Mosconi. Secuestraron más 600 kilos de carne vacuna. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.

Efectivos de la División Caballería infraccionaron a un hombre por transportar carne vacuna en un medio no habilitado y sin respetar las condiciones de higiene y salubridad. La intervención fue esta tarde durante un control preventivo en un camino rural del paraje Balbuena, cerca de la localidad de General Enrique Mosconi.

Tras la inspección de una camioneta, secuestraron más de 600 kilos de carne vacuna.

Intervino la Fiscalía Penal de la zona.