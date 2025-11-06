Caso Salas: la fiscalía solicitó 12 años de prisión para los hermanos Saavedra

Sostuvieron que fue un caso de violencia extrema por las 53 lesiones que presentaba su cuerpo y dejan en claro que hubo una intención homicida.

La Unidad Fiscal del caso por el femicidio de Jimena Salas, ocurrido en enero de 2017 en la provincia de Salta, solicitó en su lectura de alegatos que los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillero Saavedra sean condenados a 12 años de prisión al sostener se trató de un caso de violencia extrema ante las 53 lesiones presentadas en el cuerpo de la víctima.

El Tribunal integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dio lugar a los alegatos de las partes este miércoles y en el turno de la Unidad Fiscal se analizó y valoró la prueba producida y a la reconstrucción de los hechos.

El fiscal penal Leandro Flores sostuvo que la muerte de Salas fue un caso de “violencia extrema contra una mujer, que se traduce en las 53 lesiones que presentaba su cuerpo y que dejan en claro que hubo una intención homicida, descartándose totalmente una situación accidental”.

Mientras que la fiscal penal Mónica Poma se refirió a las tareas que llevaron a identificar a los hermanos Saavedra como sospechosos y a los elementos de convicción que los vinculan a la muerte violenta de Salas.

“Hizo alusión a la situación de intimidación que sufrieron distintos testigos durante la investigación y durante el debate, y a cuestionamientos públicos realizados sobre las actuaciones y que no se reflejaron luego, en presentaciones judiciales”, señala el portal del Ministerio Público Fiscal provincial.

Se refirió a los cambios de fisonomía y de forma de vestir de Javier Nicolás Saavedra tras hacerse públicas las fotos tomadas por la víctima y otras testigos. El acusado se suicidó un día antes del inicio del juicio en su contra.

Señaló además que, del análisis de los elementos secuestrados, se pudo verificar que Javier Saavedra se mantenía al tanto de las noticias vinculadas a la causa y que se agregó a un grupo de Facebook donde se pedía justicia para Salas.

A su turno, el fiscal Gabriel González, se refirió a los elementos de convicción que permiten sostener que los hermanos Saavedra tuvieron participación en el hecho, en base a los testimonios recogidos, el análisis de cámaras de seguridad, de comunicaciones y otras diligencias.

“Enfatizó en los periodos de inactividad en las comunicaciones y tráfico de datos de los tres hermanos el día del hecho, días anteriores y posteriores y que, durante el debate, no se pudo demostrar que hubieran estado en otro lugar”, indicó.

Al concluir, la Unidad Fiscal sostiene que Javier Nicolás Saavedra y el masculino identificado como H2, son los coautores del homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio de Jimena Beatriz Salas.

En tanto, que los hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra fueron partícipes secundarios del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas, al prestar colaboración en la comisión del ilícito.

De este modo, se solicitó que ambos sean condenados a la pena de 12 años de prisión de ejecución efectiva y que el cumplimiento sea en una institución carcelaria. Además, se requirió que sean registrados en el Banco de Datos Genéticos.