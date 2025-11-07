Patricia Bullrich será la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

La ministra de Seguridad encabezará la bancada del partido libertario en la Cámara alta desde el 10 de diciembre, luego del triunfo del Gobierno en las elecciones legislativas.

El presidente Javier Milei confirmó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezará el bloque de La Libertad Avanza en el Senado, luego del triunfo del espacio libertario en las elecciones legislativas que se llevaron adelante el 26 de octubre.

Bullrich expuso un video en las redes sociales de una reunión que Milei mantuvo con legisladores electos libertarios, en el que marcó que la ministra de Seguridad presidirá el bloque del oficialismo en la Cámara alta. "Ustedes van a tener que dar la batalla en el Congreso que va a permitir que Argentina sea grande nuevamente", expresó el jefe de Estado.

"Esto es fundamental. Cuando tienen una duda, vayan sobre quién articula. En el Senado la persona que va a articular es la doctora Bullrich", agregó. La ministra de Seguridad dejará ese cargo para asumir en la Cámara alta el 10 de diciembre y reemplazará a Ezequiel Atauche como máxima autoridad del bloque de La Libertad Avanza.

Por su parte, Bullrich le agradeció al mandatario y destacó su próximo rol legislativos: "Muchas gracias al Presidente Javier Milei y a la presidenta del partido, Karina Milei, por confiar en mí para encabezar el Bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita".

La Libertad Avanza ganó las elecciones para la Cámara de Diputados en varios distritos y las claves de su triunfo estuvieron en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y el categórico triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, donde junto al PRO, Patricia Bullrich superó el 50%.