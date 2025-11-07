El Gobierno se reúne con gobernadores para comenzar analizar las reformas de Javier Milei

El encuentro será encabezado por Diego Santilli, quien fue designado como ministro del Interior aunque todavía no asumió el cargo de manera formal. Esta tarde recibirá, de manera separada, a Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca).

El Gobierno activa este viernes las primeras reuniones con gobernadores luego del triunfo electoral en las elecciones legislativas nacionales. Esta tarde recibirá en Casa Rosada a Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), con el objetivo de comenzar a trabajar en la agenda de reformas y proyectos que se enviarán al Congreso.

Se tratarán de dos encuentros por separado, uno a las 15 y otros a las 16, que encabezará el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, pese a que todavía no asumió en el cargo. Desde Balcarce 50 pretenden que el diputado electo renuncie a su banca luego del 10 de diciembre para evitar que el Gobierno pierda aliados en la Cámara Baja.

La agenda de reuniones con los mandatarios provinciales continuará la próxima semana. El lunes está previsto que el mismo Santilli reciba en Casa Rosada a Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan).

En los distintos cónclaves, el Gobierno apelará a ellos para llevar a buen puerto diversas iniciativas, como el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma impositiva, entre otras.