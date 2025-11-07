Milei confirmó que Argentina quiere comprarle submarinos a Francia

El Presidente lo dijo en un reportaje con un medio de ese país. “Le estamos comprando, además, unos buques para patrullar las costas”, añadió. El Estado podría no pagar hasta recibir las unidades.

Javier Milei confirmó que Argentina está tramitando la compra de submarinos y buques para patrullaje a Francia. Se trata de un proceso que ya venía trascendiendo en los últimos meses y del que se informaron avances en los últimos meses. Aun así, no hay un plazo estipulado para la firma del convenio entre ambas administraciones.

El Presidente lo confirmó en un reportaje ante el medio francés Public Sénat. “Terminamos de tener una excelente relación con Francia. Estamos comprando submarinos y le estamos comprando, además, unos buques para patrullar las costas”, detalló al ser consultado por la relación con el mandatario de ese país, Emmanuel Macron.

En estricta reserva, dos fuentes oficiales confirmaron los contactos recientes para arribar a un entendimiento. “Argentina necesita recuperar su capacidad submarina de la Armada y Francia es uno de los países líderes en este tipo de tecnologías”, afirmó una fuente vinculada al ámbito castrense.

Dada la restricción presupuestaria actual y el alto nivel de tasas que tiene el país para tomar deuda en el exterior, en el Gobierno reconocen que toda la gestión para la adquisición de submarinos dependía de que Francia accediera a fabricar las unidades y que Argentina pague una vez que fueran finalizadas.

La novedad de las negociaciones es que Francia estaría cerca de acceder a que el Estado Nacional no pague los submarinos hasta que se terminen de fabricar en ese país. Sería un pago contraentrega, algo que es muy poco habitual en este rubro.