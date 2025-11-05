Bizarrap y Daddy Yankee revolucionan las redes con el anuncio de su colaboración

La sesión #0/66 de Bizarrap con Daddy Yankee despierta furor en redes sociales y promete convertirse en uno de los lanzamientos más impactantes del año para los fans del género urbano.

El anuncio de una colaboración entre Bizarrap y Daddy Yankee este martes genera una gran expectativa en el mundo de la música urbana, marcando el regreso del icónico cantante puertorriqueño tras su retiro de los escenarios.

La esperada BZRP Music Session #0/66 se estrenará el miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 21:00 (hora de Argentina, Chile y Brasil), y se perfila como uno de los lanzamientos más destacados del año. La noticia, difundida a través de las redes sociales de los artistas, revolucionó a sus seguidores, quienes llevaban casi once meses esperando una nueva entrega de la serie tras la sesión #61 con Luck Ra.

El anuncio oficial se realizó mediante una publicación en la que compartieron una imagen enigmática con el número de la sesión, sin revelar más detalles. Poco después, Daddy Yankee confirmó su participación, despejando los rumores que circulaban entre los fanáticos. La sesión se estrenará en plataformas digitales y contará con horarios específicos para distintos países: 21:00 en Argentina, Chile y Brasil; 20:00 en Puerto Rico; 18:00 en México, Miami y Nueva York; 15:00 en Los Ángeles; y 02:00 del 6 de noviembre en España e Italia.

El regreso de Daddy Yankee a un estudio de grabación representa un hecho singular, ya que el artista había anunciado su retiro en marzo de 2022 y lo concretó con una serie de conciertos en Puerto Rico entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2023. Desde entonces, el llamado “Rey del Reggaetón” lanzó temas con una nueva perspectiva, centrada en su fe y visión de vida, lo que llevó a muchos a pensar que su etapa como figura central del género había finalizado. Sin embargo, la colaboración con Bizarrap reaviva la expectativa de ver al Daddy Yankee que marcó a generaciones con éxitos como “Gasolina”, “Pose” y “Rompe”.