Tan Biónica publicó “El regreso”: Canciones épicas e intensidad emocional

Después de 10 años, Tan Biónica presenta sus nuevas canciones bajo el nombre de “El regreso”. La fecha elegida para compartir con sus fans fue el 4 de noviembre, que quedó inmortalizada en el clásico “La melodía de Dios”. El disco trae 10 temas con importantes invitados como Airbag, Nicki Nicole y Andrés Calamaro.

La banda inaugura una nueva etapa, luego de la vuelta al vivo en 2023, y convirtiéndose en el artista que más tickets vendió en la Argentina y reunió a más de medio millón de personas en su gira internacional, con funciones sold out en River, dos shows en Vélez, dos en el Estadio Único y 10 en el Arena de Buenos Aires, entre otros escenarios de Latinoamérica y Europa.

Un material en el cual Chano, Bambi, Diega y Seby, mantienen su identidad sonora con el estilo que los convirtió en un fenómeno único. El regreso se presenta maduro, con canciones épicas cargadas de melancolía. La soledad, el camino, las lluvias y las tempestades aparecen en las letras con una carga emotiva desplegada en la voz de Chano.