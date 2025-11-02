Policía de la Federal de Salta es detenido por pedofilia virtual

El hombre habría sido descubierto por un operativo virtual donde descubrieron la gran cantidad de material ilegal en su posesión.

La Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia imputó a un hombre de 31 años por distribución de material de abuso sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años. Se trataría de un policía de la Federal de Salta.

La investigación se realizó en el marco del operativo internacional “Aliados por la Infancia V”. En los dispositivos del acusado se encontraron más de 60.000 archivos con contenido ilegal que compartía a través de redes P2P. Se desconoce si en este material, incluiría metrajes con niños y niñas de la ciudad.



El detenido fue imputado, se abstuvo de declarar y permanecerá bajo custodia mientras continúa la investigación. En el transcurso de la semana se brindarán más datos al respecto.