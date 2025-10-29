Una joven apuñaló a su pareja en el corazón durante una pelea por plata

La víctima está internada en grave estado en el Hospital Regional, donde fue sometido a una cirugía en las últimas horas, y la agresora quedó imputada por homicidio en grado de tentativa.

Una mujer de 25 años apuñaló a su pareja en el corazón con un cuchillo de carnicería en medio de una discusión por dinero. El ataque ocurrió en su domicilio durante la madrugada en la provincia de Santiago del Estero y la víctima tuvo que ser internado de urgencia. Mientras que, la agresora quedó detenida.

El hecho ocurrió en una casa del lote del barrio Ejército Argentino. Según los investigadores, Micaela Gómez tuvo una fuerte discusión con Joaquín Orieta, de 27 años, y derivó en el ataque. Luego de la agresión, el hombre pidió ayuda y sus familiares y vecinos lo asistieron.

La Policía se hizo presente en el lugar junto al personal del SEASE. Orieta fue derivado al Hospital Regional Román Carillo y fue sometido a una cirugía durante esa misma madrugada. Luego, quedó internado en terapia intensiva.

Los médicos indicaron que las próximas 72 horas serán claves para su recuperación, pero explicaron que permanece en grave estado y su pronóstico es reservado.

La fiscal Andrea Juárez ordenó el secuestro de los celulares, el arma del ataque, las prendas de vestir y objetos personales que puedan llegar a estar vinculados a los hechos.

La mujer fue detenida y alojada en una sede policial para mujeres a la espera de una fecha para indagatoria. La fiscal pidió que la asistiera un médico para corroborar el estado en el que estaba. Pero quedó imputada por homicidio en grado de tentativa.