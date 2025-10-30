Volvía de la escuela y se dispuso a ayudar a un hombre, pero éste abusó de él

El 5 de junio un joven de 17 años volvía a su casa después de haber estado en la escuela. Caminaba tranquilamente cuando un hombre se le acercó y le pidió ayuda para mover una cama.

Al principio se negó, con la desconfianza que le generaba tener que entrar a la casa de un desconocido, pero el hombre logró convencerlo. Una vez adentro comenzó todo. Lo hizo sentar en la cama y comenzó a abusar de él. No sólo eso, sino que además le sustrajo el celular.

El menor logró escapar y avisó a sus padres. El teléfono celular fue luego encontrado en el fondo de una casa vecina, y el hombre de 47 años fue detenido.

En una audiencia flexible y multipropósito, el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino escuchó los fundamentos de los pedidos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa técnica, tras lo cual ordenó mantener la prisión preventiva del imputado, que seguirá detenido acusado como presunto autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por la circunstancia de su realización, abuso sexual con acceso carnal y hurto simple, todo en concurso real.

Además ordenó la elevación a juicio de la causa con trámite prioritario. Esta decisión se fundamentó en el compromiso del Estado de asegurar la protección de la integridad física, psicológica y sexual de los menores, resolviendo siempre con perspectiva de niño, niña y adolescente.