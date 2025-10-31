Detenido por microtráfico de drogas en barrio San Justo de Capital

El procedimiento fue realizado por la División Investigación Narcocriminal de Capital Sur. Se secuestraron alrededor de 250 dosis de estupefacientes, entre otros elementos. Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

La División Investigación Narcocriminal de Capital Sur llevó adelante un procedimiento contra el microtráfico de drogas, en el marco de una investigación iniciada a partir del aporte ciudadano mediante Denuncias Web.

En este contexto, se allanó un inmueble en barrio San Justo, donde se secuestraron alrededor de 250 dosis de droga, entre marihuana y cocaína, además de dinero en efectivo, un celular y otros elementos utilizados para el fraccionamiento.

Un hombre mayor de edad fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y del Juzgado de Garantías 7.

Cabe destacar que el Sistema de Denuncias Web es un sitio anónimo y seguro donde los ciudadanos pueden denunciar la venta de drogas, ingresando a www.denunciasweb.gob.ar/droga.