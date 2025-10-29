La Policía detuvo a un hombre por abigeato en zona norte de la Capital

Estuvo a cargo de la Dirección General de Seguridad Vial. Se recuperó una yegua de raza peruana en calle 20 de Febrero al 2200. Intervino la Fiscalía Penal 1.

La Dirección General de Seguridad Vial, a través de la División Ejidos Municipales, realizó un procedimiento tras recibir una alerta del damnificado, por la sustracción de una yegua de raza peruana que se encontraba en la intersección de avenidas Patrón Costas y Bolivia.

En ese contexto, en calle 20 de Febrero al 2200, se logró la detención de un hombre de 26 años y el secuestro del animal sustraído, el cual fue restituido a su propietario.

Intervinieron la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 7.