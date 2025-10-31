Detuvieron a una mujer acusada de matar a su hija de 9 años

La madre, de Santiago del Estero, confesó que drogó a la nena antes de dormir. Esperan el resultado de la autopsia, clave para la investigación.

La Justicia investiga la trágica muerte de una nena de apenas 9 años en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. María de los Ángeles Russo, la madre de la víctima, quedó detenida tras confesar haberla asesinado con una sobredosis de pastillas.

La tranquilidad del barrio Palermo se quebró con las primeras luces del día de ayer cuando varios patrulleros, móviles de Criminalística y una morguera coparon la cuadra de Irigoyen al 500, entre Misiones y Quintanas, donde vivía Diana Gómez Russo con su mamá y sus abuelos.

La madre de la menor está detenida, aunque todavía no se definió bajo qué figura penal será investigada. El resultado de la autopsia será clave para definir el rumbo de la causa.

Según detallaron fuentes de la investigación a los medios locales, la mamá de Diana, imperturbable, sorprendió a los mismos policías que se acercaron a su domicilio con su confesión

“Le di clonazepam anoche”, declaró la mujer, haciendo referencia a su pequeña hija. El cuerpo de la nena estaba tendido sobre la cama en una de las habitaciones, sin signos de violencia visibles.

Los peritos estimaron que la muerte de Diana no superaba las ocho horas y que la ingesta de las pastillas habría ocurrido entre la cena y la hora de dormir.

No obstante, la fiscal Natalia Saavedra, a cargo de la causa junto al Dr. Álvaro Yagüe, fue cauta al hablar con la prensa. “Por el momento tenemos mucha información que chequear”, explicó la investigadora.

Y completó: “La autopsia nos va a arrojar un resultado o parámetro importante de las causas de la muerte”.

De acuerdo a testimonios recogidos en el lugar, María de los Ángeles Russo ya había sido internada varias veces en centros psiquiátricos de la provincia, pero solía abandonar los tratamientos ambulatorios.

“Tenía episodios, pero nunca de violencia hacia su hija”, aseguraron vecinos y familiares.