El Gobierno niega que la reforma laboral tenga prevista una ampliación de la jornada laboral

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger sostuvo que lo que buscará la nueva legislación será la formalización del empleo. "Eso de que se pase de ocho a trece horas no tiene nada que ver, no tiene ningún asidero, es un disparate", subrayó.
El Gobierno negó este jueves que el proyecto de ley de reforma laboral tenga prevista una ampliación de la jornada de trabajo. "Eso de que se pase de ocho a trece horas no tiene nada que ver, no tiene ningún asidero, es un disparate", explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, previo a aclarar que el objetivo de la nueva legislación será la formalización del empleo.

Noticia en desarrollo.

