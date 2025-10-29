Lourdes Fernández: "Estoy muy triste, él no me hizo nada"

La cantante de Bandana habló por primera vez con la prensa del caso, luego de que el juez rechazara la excarcelación de Leandro García Gómez, imputado por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

La cantante de Bandana, Lourdes Fernández, habló por primera vez con la prensa tras el grave episodio que vivió con su expareja, Leandro Esteban García Gómez, imputado por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad, y soltó una frase que sorprendió a todos: “La verdad que estoy muy triste con eso. Él no me hizo nada”, aseguró.

La artista fue abordada en Villa Crespo, donde se encuentra viviendo junto a una amiga tras lo sucedido y dejó entrever su pesar por los hechos y negó haber sido víctima de agresión. “Tuve una angina horrible, estoy yendo al ensayo re tarde”, comenzó Lourdes, en diálogo con A la tarde (América). Cuando le mencionar el estado de la causa judicial, tras la negativa de la excarcelación a su expareja, contestó: “Estoy muy triste con eso, él no me hizo nada”.

Luego, sorprendió cuando reconoció que la Justicia había impuesto una orden de restricción para que Leandro García Gómez no pudiera acercarse a ella. Consultada sobre esta medida, la cantante confirmó: “Sí, me restringieron eso”. Luego, sin dar más detalles, se subió a un auto que partió rápidamente del lugar.

De esta manera, la artista se dirigió al ensayo para el show que dará en el Gran Rex junto a los A*Teens y Germán Tripel.



