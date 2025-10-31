La Municipalidad realiza mejoras en la calle Los Tres Zorritos de San Luis

Las obras contemplan la pavimentación de tres cuadras que eran de tierra y la construcción de badenes de desagüe y bocacalles. Las tareas se encuentran en desarrollo por lo que se solicita utilizar vías alternativas.

En el marco del plan de recuperación de calles y la erradicación de aquellas que son de tierra y enripiado, la Municipalidad se encuentra trabajando en el ingreso (sureste) a San Luis.

Las tareas se están desarrollando más precisamente en la calle Los Tres Zorritos de barrio Valle Hermoso, la cual hasta ahora era de tierra y ripio y en época estival solía sufrir anegamientos o formación de barro que dificultaba la normal circulación vehicular.

En el lugar se construyeron badenes para un mejor escurrimiento del agua de lluvia y la bocacalle, ambas obras con hormigón por lo que el fraguado se encuentra en proceso para poder habilitar el paso vehicular.

En tanto que, en tres cuadras de dicha calle ya se procedió el armado del paquete estructural mediante tareas de enripiado y nivelado para próximamente colocar el nuevo pavimento.

Es importante destacar que, la erradicación de calles de tierra brindará una mejor calidad de vida a los vecinos ya que no habrá polvo en suspensión ni barro en época estival.

Las obras se están ejecutando con fondos propios y con personal municipal de las plantas Asfáltica y Hormigonera.