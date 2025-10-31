La Provincia provee servicio de internet en espacios públicos de capital e interior

A través de SALTIC, 194 espacios de recreación —como parques, plazoletas, monumentos y paseos urbanos— cuentan con conexión a internet a través de WiFi y contribuyen a la estrategia federal para reducir la brecha digital en Salta.

El Gobierno provincial informa que 194 espacios de recreación públicos cuentan con conectividad gratuita a internet a través de WiFi, tanto en la capital como en el interior.

Este servicio es provisto por la sociedad del estado SALTIC, que impulsa el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación; y despliega infraestructura digital en toda la provincia.

A través de esta estrategia federal, que busca reducir la brecha digital entre los salteños, SALTIC garantiza conectividad en los 60 municipios, incluyendo plazoletas, plazas, monumentos, parques, paseos urbanos, complejos municipales y también el Cerro San Bernardo.

SALTIC es presidida por el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, y tiene como directores al secretario de Modernización del Estado, Martín Güemes, y a Gabriel Avellaneda.

Este año, la conectividad se extendió en la ciudad de Salta a la Plaza 9 de Julio, al Paseo Ex Palúdica, al SUM de Villa Asunción y también al Cerro Ala Delta. Del total de puntos con conexión, 145 se encuentran en localidades del interior provincial y 45 en la ciudad de Salta.

Cada espacio SALTIC podrá ser identificado por las personas mediante cartelería metálica indicativa de color azul, instalada en algunos soportes lumínicos del lugar.

Para facilitar la localización de los puntos de conexión, los usuarios pueden acceder al mapa interactivo disponible en https://saltic.ar/wifi/. Además, SALTIC cuenta con la línea telefónica 0800-444-0699 para atención y consultas.

Departamentos

Anta

En General Pizarro, la cobertura incluye a la plaza principal y en Apolinario Saravia, se dispone de conectividad en las plazas San Martín y Coronel Mollinedo. En El Quebrachal, a las plazas General Güemes, Parque de la Amistad, Gaona y Talavera. En Las Lajitas, se brinda conectividad en la plaza central y Parque del Encuentro. Mientras que, en J.V. González en las plazas San Antonio, Roberto Romero y General Güemes.

Capital

En la ciudad de Salta, se dispone de conectividad en las plazas 9 de Julio, Belgrano, Alvarado, Gurruchaga, Güemes, España, Eva Perón, Árabe, Alfonsina Storni, Favaloro, Córdoba, Gorritti, Armada Argentina, Ceferino, Paesani, San Carlos, Niño Felíz, San Remo, Las Industrias, Lamadrid, De la Madre, Pereyra Rosas, La Paz, Sergio Gareca, Juan Pablo II, Lagomarsino, Víctor Noe, Santa Ana II y Santa Cecilia.

Además, la estrategia incluye a las plazoletas Villa Las Rosas, Usina Cultural, Monumento Güemes, Barrio Solidaridad. También se brinda en el Monumento 20 de Febrero, en la Plaza de los Deportes (rotonda de barrio Tres Cerritos), en los parques San Martín, Bicentenario, Sur y Parque de la Familia; en los cerros San Bernardo y Ala Delta, en el SUM de Villa Asunción y en el Paseo Ex Palúdica.

En San Lorenzo, se cuenta con conexión WiFi en las plazas Ejército Argentino, Flavio Llovet y Roberto Medina (Atocha).

Cachi

En Cachi, la conectividad incluye a las plazas 9 de Julio, Barrio Luján y Eustaquio Frías. Mientras que, en Payogasta, en la plazoleta de la Escuela N°4575 “Las Cortaderas”.

Cafayate

En la ciudad de Cafayate, SALTIC está presente en las plazas 20 de Febrero y Michel Torino. Además la conectividad se hace extensiva a el Parque de la Familia.

La Candelaria

En La Candelaria, la cobertura incluye la plaza principal. En El Jardín, a la plaza Martín Miguel de Güemes y, en El Tala, en la Plaza Libertad.

Cerrillos

En San José de Cerrillos, se brinda conexión en las plazas Serapio Gallegos, Avenida Las Calandrias y Pacto de Cerrillos. En La Merced, en las plazas San Martín y Madre Universal.

Chicoana

En Chicoana, las plazas General Güemes y Batalla de Salta poseen conectividad SALTIC y, en El Carril, la conexión es dada en las plazas San Martín y Arturo D´Andrea.

General Güemes

En General Güemes, la cobertura está operativa en las plazas General Güemes, Olivos, Torzalito, Cabeza de Buey, Santa Ana y 17 de Agosto. En Campo Santo, incluye a las plazas Principal y Barrio Libertad. Mientras que en El Bordo, cuentan con conectividad las plazas Ceferino Namuncurá y Plaza de las Madres.

General San Martín

En Aguaray, la conexión se brinda en el Parque de los Sueños, en la Plaza Principal y en la plazoleta Carmen Salva. En Embarcación, las plazas San Martín, de la Salud y Misión Chaqueña cuentan con conectividad, que también se extiende al Paseo de la Hermandad.

En General Mosconi, SALTIC está presente en la plaza General Mosconi y en las plazoletas Libertad y San Francisco. En General Ballivián, en la plaza principal y en Tartagal, en las plazas San Martín, General Güemes, Calistenia, Barrio San Juan, Moto Méndez. Además, en las plazoletas Italia, Villa Güemes y Bienvenido.

En Salvador Mazza, la conexión está habilitada en las plazas 9 de Julio, Eva Perón, Ferro y Villa Las Rosas.

Guachipas

En Guachipas, la cobertura está operativa en la plaza principal y en el Complejo Municipal.

Iruya

En Iruya, las plazas que poseen conectividad son La Tablada y la plaza situada al frente de la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Mientras que, en Isla de Cañas, en la Plaza Evita.

La Caldera

En La Caldera, se brinda conexión en las plaza principal y en la plaza Pastor Lizondo. En Vaqueros, en las plazoletas Vaqueros y Costanera y en la plaza Gobernador Romero.

La Poma

En La Poma, la conectividad está operativa en la plaza principal.

La Viña

En La Viña, la plaza San Martín y la plazoleta situada frente a la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria poseen conexión. En Coronel Moldes incluye a las plazas General Güemes y San Nicolás; y al camping El Préstamo.

Los Andes

En San Antonio de los Cobres, las plazas principal, de la Cultura y municipal poseen conexión. La conexión se hace extensiva a la estación ferroviaria. En Tolar grande, la estrategia incluye a la plaza Néstor Villanueva.

Metán

En la ciudad de San José de Metán, la estrategia SALTIC garantiza conectividad en las plazas San Martín y Belgrano, y se extiende a los paseos De la Estación y Ferro Urbanístico. Además, incluye a la plazoleta de Río Piedras y a la plaza Lumbreras.

Molinos

En Molinos, se brinda conexión en la plaza General Güemes y, en Seclantás, en la plaza principal.

Orán

En Aguas Blancas, la conectividad está habilitada en la plaza principal y en la plazoleta de acceso. En Colonia Santa Rosa, en la plaza San Martín, en la plazoleta de acceso y en el canchón de barrio Los Pinos.

En Hipólito Yrigoyen SALTIC está presente en la Plaza Independencia y en la Plazoleta 29 de Junio. En San Ramón de la Nueva Orán, en las plazas San Martín, 9 de Julio, General Pizarro, Güemes, Santa Marta, De la Estación y De los Jóvenes. Asimismo, en las plazoleta Arias, en el Complejo Deportivo y en el Parque de la Familia.

En Pichanal, la conexión se brinda en las plazas De los Héroes, 23 de Abril, 12 de Octubre y Barrio Nueva Jerusalén. También incluye al Paseo Sarmiento. En Urundel, en la plaza San Martín.

RIvadavia

En Rivadavia Banda Norte, SALTIC está presente en la plaza principal de Coronel Juan Solá (Monumento para las Madres); en Rivadavia Banda Sur, en la Plaza Evita; y en Santa Victoria Este, en la plaza principal.

Rosario de la Frontera

En Rosario de la Frontera los puntos de conexión están ubicados en las plazas Independencia, Ramón Abdala, Gorriti, Ginés Palazón, 20 de Junio y Villa Josefina. En El Potrero, en la plaza El Potrero.

Rosario de Lerma

En Rosario de Lerma, se brinda conectividad en las plazas San Martín, Jorge Torino, 20 de Febrero y en el Parque Evita. Mientras que, en Campo Quijano, en la plaza Martín Fierro y en la plazoleta Virgen del Valle.

San Carlos

En Animaná, SALTIC está operativo en la plaza central; en Angastaco, en la plaza Angastaco; y en San Carlos, en la plaza 4 de Noviembre. La conectividad también alcanza las plazas principales de El Barrial y Amblayo.

Santa Victoria

En Santa Victoria Oeste, la conectividad se brinda en la plaza principal; en Los Toldos, en la plaza San Martín; en Nazareno, en la plaza Poscaya.





Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación