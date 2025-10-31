La obra de revestimiento del canal Tinkunaku está próxima a finalizar

Los trabajos consisten en la colocación de taludes y bases de hormigón, y muros de gaviones para un mejor drenaje del agua de lluvia, evitando desmoronamientos en el desagüe. El tramo ubicado en el barrio Autódromo ya fue finalizado.

La Municipalidad avanza con las obras de revestimiento del canal pluvial Tinkunaku, más precisamente en el tramo ubicado en el barrio El Milagro, de la zona este de la ciudad.

Actualmente, la obra presenta un avance del 90 % e incluyó la colocación de taludes, la construcción de las placas de hormigón y el armado de los gaviones.

Estas acciones mejorarán el escurrimiento del agua de lluvia y evitará que haya desmoronamientos, brindando más seguridad a las viviendas colindantes.

Similares obras ya fueron finalizadas en el tramo ubicado en el barrio Autódromo, en el sector cercano a los cerros, donde inicia dicho canal pluvial.

Es importante destacar que, el canal Tinkunaku tiene en total una extensión de aproximadamente cinco mil metros lineales hasta su desembocadura en el río Arenales y atraviesa 20 barrios.

La Municipalidad recuerda el pedido de evitar arrojar residuos tanto dentro como en las márgenes de los canales pluviales para prevenir obstrucciones.