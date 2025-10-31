Se notificaron cerca de 9 mil casos de bronquiolitis en Salta
El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 42, comprendida entre el 12 y el 18 de octubre.
Virus respiratorios
En la última SE, en Salta se notificaron 121 casos de bronquiolitis, totalizando 8995 casos desde que comenzó el año.
Se trata de una infección respiratoria aguda, que ocurre con mayor frecuencia en épocas de baja temperatura y afecta mayormente a neonatos y bebés menores a los dos años de vida. Puede ser causada por distintos virus, el más común es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).
Esta patología afecta a las vías aéreas pequeñas, provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir.
Desde 2024, se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación, una dosis única, obligatoria y gratuita, que se da a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, con la finalidad de brindar inmunidad al feto contra el VSR, que se extiende hasta los seis meses de vida.
Además, hasta la SE 42, se registraron siguientes infecciones respiratorias agudas:
Enfermedades Tipo Influenza: 284 casos – Acumulado: 21.846
Neumonía: 110 casos – Acumulado: 8113
COVID-19: Hubo 22 nuevos casos - Acumulado: 287
La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B, adenovirus y COVID-19.
Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 154 pacientes hospitalizados y no se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son 10 los óbitos por estas patologías.
Hepatitis Virales
No se registraron casos en la SE 42. El acumulado anual es de 16 positivos, 13 diagnosticados por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.
De ellos, se han notificado 7 en el departamento Rivadavia, 5 en San Martín, 3 en Capital y 1 en Rosario de la Frontera.
Actualmente hay 3 en estudio y 39 fueron descartados.
Dengue
No se confirmaron casos desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2025-2026.
Actualmente hay 93 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 79 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 13 están en estudio.
Tampoco se han notificado casos positivos de chikungunya, zika ni fiebre amarilla en la provincia.
Enfermedades zoonóticas
No hubo casos de araneismo. Acumulado: 12 casos
Se han notificado 12 casos de picaduras de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 403 casos.
Se han notificado 25 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 18 en Capital, 5 en San Martín, 1 en Metán y 1 en Orán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 748 casos.
Hubo dos casos de ofidismo, de la especie Yarará. Acumulado: 64 casos
No se registraron casos de brucelosis. Acumulado: 5 casos
Se registraron 10 casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 112 casos
Se notificó un caso de hidatidosis. El acumulado en 2025 es de 40 casos.
No se notificaron casos de hantavirosis. Acumulado: 4 casos
No hubo casos de psitacosis. Acumulado: 1 caso
No hubo casos de leptospirosis.
No hubo casos de rabia animal. Acumulado: 4 casos
Viruela Símica
No se registraron nuevos casos. El acumulado es de 2 positivos en lo que va del año.
Enfermedades inmunoprevenibles
No se han notificado casos de coqueluche. Acumulado 1.
Se registraron 15 casos de varicela. El acumulado anual es de 445.
Se han confirmado 5 casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 117 casos.
No se han notificado casos de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 29 casos.
No hubo casos de sarampión.
Se han registrado dos nuevos casos de Enfermedad Febril Exantemática. Acumulado: 27 casos
No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.
Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)
No se han notificado casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado: 33 casos.
No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 5 casos.
No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 7 casos.
No hubo casos de lepra. Acumulado: 2 casos
Se notificaron dos casos de micosis profunda. Acumulado: 2 casos
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)
Salmonelosis: Se han notificado 2 casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 31.
Botulismo del lactante: No se notificaron casos en la última SE. Acumulado: 5 casos.
Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.
Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.
Diarrea aguda: se registraron 1577 casos en la SE 42. El acumulado de casos es de 52.587
