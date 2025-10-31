Mejoras Viales: la esquina de Tucumán y Bs As tiene nueva calzada

Los trabajos se realizaron en el marco del plan de recuperación de calles que tiene como objetivo agilizar la circulación vial en la ciudad y brindar mayor seguridad vial. El tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación.

La Municipalidad avanza con el plan de recuperación de calles en la ciudad, particularmente en los principales corredores viales que son utilizados para dirigirse hacia las distintas zonas o barrios, o bien para ingresar al centro.

En este marco, se ejecutaron obras de hormigonado en la intersección de las calles Tucumán y Buenos Aires, arteria con alto tránsito para quienes buscan llegar al macro centro desde la zona sur.

En el lugar, la calzada presentaba daños que dificultaban la normal circulación vehicular por lo que fue preciso demoler las placas y reconstruirlas.

Los trabajos ya fueron completados y se procedió a la colocación del nuevo hormigón por lo que el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación; por ello se solicita utilizar vías alternativas.