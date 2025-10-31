Las obras de ordenamiento del tránsito en Av. Arenales presentan un avance del 90%

Los trabajos están próximos a finalizar. Desde calle Pueyrredón hasta Deán Funes ya tiene sentido único (este a oeste). Se recomienda a los conductores seguir las indicaciones del personal de Tránsito Municipal.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en la ciudad, la Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, continúa realizando distintas acciones. En ese marco, las obras de ordenamiento del tránsito que se ejecutan en Av. Arenales presentan un avance del 90%.

Además, se realizan otras obras para mejorar la seguridad de conductores y peatones. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.

«Buscamos mejorar la circulación y evitar siniestros. Tenemos 25 proyectos de este tipo para ejecutar junto a Obras Públicas en distintos puntos de la ciudad», dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Se ejecutan las siguientes acciones:

– Cambio de circulación: Arenales será de un solo sentido (este a oeste) desde Pueyrredón hasta Dean Funes, en esa intersección habrá una isleta que direccionará el giro a la derecha hacia Anzoátegui de los vehículos que vienen desde el oeste, que también tendrá sentido único

– Más seguridad: Se reduce la cantidad de maniobras en el cruce de Arenales y Pueyrredón

– Nuevas isletas: Antes del cruce ferroviario, se colocarán para guiar a los vehículos de forma segura

– Peatones primero: En Arenales y Vicente López, se estrecharán las esquinas para que los cruces sean más cortos y seguros