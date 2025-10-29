Río de Janeiro: Hay más de 130 muertos registrados

Vecinos de las favelas depositaron más de 50 cuerpos en plena vía pública, horas después del operativo policial que dejó más de 130 muertos. Defensa civil comienza a retirarlos.

Hay más de 130 muertos registrados y más de 80 personas detenidas por un gran operativo que se realizó el martes contra el Comando Vermelho (CV) en los complejos de Alemão y Penha, ubicados en la zona norte de Río de Janeiro, Brasil.

La acción, que comenzó esta madrugada, forma parte de la Operación Contención, una iniciativa permanente del gobierno estatal para frenar la expansión del narcotráfico. El Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más antiguas y conocidas de Brasil, que nació en la década del '70.