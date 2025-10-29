Megaoperación en Río de Janeiro contra el narcotráfico, más de 60 muertos

El gobernador de la ciudad carioca, Cláudio Castro, calificó la operación como "la mayor" realizada contra el Comando Vermelho y confirmó que entre los fallecidos hay cuatro policías.

Las fuerzas de seguridad de Brasil llevaron a cabo este martes una megaoperación contra el narcotráfico en la ciudad de Río de Janeiro dejando el saldo de al menos 64 muertos y 81 personas detenidas. El gobernador de la ciudad carioca, Cláudio Castro, calificó la operación como "la mayor" realizada contra el Comando Vermelho y confirmó que entre los fallecidos hay cuatro policías.

"El más letal en la historia de Brasil este megaoperativo de la policía contra el Comando Vermelho, el grupo narco-terroista que ocupa la favela y las cárceles de Río de Janeiro hace años", informó el periodista de C5N Gabriel Michi en el programa De Una. En tanto, el gobierno de Lula da Silva mantiene una reunión de emergencia desde la tarde en el Palacio del Planalto para discutir medidas, del cual forma parte el Gabinete de Seguridad e integrantes de ministerios.

El operativo se desarrolló dos de las favelas más importantes de Río de Janeiro y participaron 2.500 agentes de seguridad con el objetivo de concretar 100 órdenes de arresto. "Se generó un enfrentamiento descomunal con los miembros del grupo narco que respondieron con barricada e incendios en las calles y ataques con drones contra la policía", agregó el especialista en temas internacionales.

La secretaria de Estado de Polícia Civil de Río de Janeiro, confirmó en su cuenta de X que en el operativo "el criminal Thiago do Nascimento Mendes, conocido como Belão do Quitungo, fue capturado en Chatuba da Penha, Complexo da Penha, Zona Norte de Río de Janeiro. Se le identifica como miembro de la comunidad de Quitungo, en la misma región".

Por su parte, el estado de Río de Janeiro señalaron que "todas las fuerzas de seguridad están en alerta mientras se realiza la operación integrada en los complejos Alemão y Penha. Las unidades están centrando su atención en las principales vías y lugares con mayor concentración de personas".