Israel lanzó nuevos ataques contra Gaza y suspendió la ayuda humanitaria

En un comunicado indicaron que los ataques fueron encabezados por el Comando Sur de las FDI “luego de una violación del cese al fuego”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron una nueva ronda de ataques contra objetivos milicianos de Hamás en el sur de la Franja de Gaza.

El canal de televisión estatal israelí Kan informó que entre los objetivos atacados se incluyeron túneles que Hamás había utilizado para retener a rehenes.

Esta fue la segunda oleada de ataques israelíes el domingo, tras una ronda anterior de ataques aéreos en el sur y el norte de la Franja de Gaza, mientras que el Canal 12 de Israel informó que 104 objetivos fueron atacados durante el día.

El ejército israelí indicó que los ataques iniciales se llevaron a cabo luego de que Hamás lanzara un misil antitanque y abriera fuego contra las tropas que desmantelaban infraestructura en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.ras el ataque, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tuvo consultas con el ministro de Defensa, Israel Katz, y con oficiales de seguridad y les dio instrucciones de actuar con fuerza contra los objetivos en la Franja.

Kan informó que Netanyahu también ordenó la suspensión de la ayuda humanitaria a Gaza hasta nuevo aviso y el Canal 12 agregó que la cúpula política decidió cerrar todos los cruces hacia la Franja de Gaza.

Por su parte, fuentes médicas palestinas revelaron que los ataques israelíesmataron a por lo menos 14 palestinos en Gaza. Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza, declaró a la agencia de noticias Xinhua que “los equipos de campo han respondido desde temprano en la mañana a más de 20 llamadas de socorro en diferentes partes de la Franja, donde recuperaron 14 cuerpos, incluidos mujeres y periodistas, además de decenas de personas heridas”.

Basal añadió que el bombardeo israelí tuvo como objetivo “reuniones civiles, una cafetería, una villa y tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas, provocando derrumbes parciales de edificios e incendios en varios lugares” y señaló que “las operaciones de búsqueda y rescate siguen en marcha en condiciones extremadamente difíciles debido a la grave escasez de combustible y equipo”.

Israel y Hamás intercambiaron acusaciones de violar un acuerdo de cese al fuego en vigor desde el 10 de octubre.

La tregua fue mediada por Egipto, Qatar y Turquía, con el apoyo de Estados Unidos, tras negociaciones indirectas entre ambas partes.

En virtud del acuerdo, ambas partes se comprometieron al cese de las hostilidades, el intercambio de prisioneros y detenidos, la retirada de las fuerzas israelíes de ciertas zonas del enclave y la entrada de ayuda humanitaria y combustible para que los equipos médicos y de socorro pudieran reanudar sus operaciones.