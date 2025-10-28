La NASA activó el protocolo de defensa planetaria por el cometa interestelar 3I/ATLAS

La NASA coordinó una campaña internacional para estudiar al enigmático 3I/ATLAS, un cometa que proviene del espacio interestelar.

El cometa 3I/ATLAS se convirtió en el tercer objeto interestelar descubierto pasando por el vecindario del sistema solar. Fue detectado por el telescopio ATLAS, ubicado en Río Hurtado (Chile) y financiado por la NASA, el 1 de julio de 2025. Su trayectoria hiperbólica confirmó que no pertenece al sistema solar y que proviene del espacio interestelar.

El comportamiento de 3I/ATLAS llamó la atención de los científicos por una serie de fenómenos “inexplicables”, entre ellos la aparición de una “anticola”, una estructura de polvo que apunta en dirección opuesta a la esperada. Por ese motivo, la NASA activó su protocolo de defensa planetaria, un conjunto de procedimientos para monitorear objetos potencialmente riesgosos o de comportamiento inusual.

La medida fue formalizada en un boletín del Minor Planet Center de Harvard, que anunció una “Campaña de Astrometría de Cometas” coordinada por la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN). Este operativo, que se extenderá entre el 27 de noviembre de 2025 y el 27 de enero de 2026, funcionará como un entrenamiento global para la detección y seguimiento de cuerpos espaciales.

El protocolo no implica riesgo alguno, sino que busca mejorar la capacidad de respuesta científica ante eventos inesperados en el espacio. En este caso, se trata de un ejercicio preventivo ante un cometa que aún desafía la comprensión de los astrónomos.

El Telescopio Espacial Hubble tomó una imagen del 3I/ATLAS en julio de 2025, mostrando una nube de polvo en forma de lágrima desprendiéndose de su núcleo helado. Las observaciones indican que su diámetro podría ser de hasta 5,6 kilómetros, aunque estudios más recientes sugieren que podría ser mucho menor.

El cometa alcanzará su punto más cercano al Sol (conocido como perihelio) el 30 de octubre de 2025, a unos 210 millones de kilómetros de distancia. En ese momento, pasará justo dentro de la órbita de Marte y su velocidad aumentará notablemente al acercarse a nuestra estrella.

Además, un estudio publicado en la plataforma científica ArXiv advierte que la sonda Europa Clipper podría ser bombardeada por partículas del cometa entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre, ofreciendo una oportunidad inédita para analizar material proveniente de un objeto interestelar.