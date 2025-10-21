Dos platos argentinos quedaron entre los 10 mejores del mundo en un ranking

La gastronomía nacional sumó un nuevo reconocimiento tras la publicación de un listado de Taste Atlas que destaca sabores locales dentro de una selecta clasificación global.

El reconocimiento internacional a la gastronomía argentina se ha visto reforzado tras la reciente publicación de un ranking elaborado por Taste Atlas, en el que la milanesa clásica y la napolitana figuran entre las 10 mejores chuletas empanizadas del mundo.

La receta clásica ocupa el tercer puesto, mientras que la versión napolitana se sitúa en la sexta posición.

El informe describe las chuletas empanizadas como “finas lonchas de carne, pescado o verduras rebozadas en pan rallado (y a menudo con harina y huevo batido) antes de freírlas u hornearlas”. Esta técnica culinaria constituye la base de platos emblemáticos como el bife a la parmesana, el tonkatsu japonés y el escalope austriaco o alemán, todos ellos reconocidos por su popularidad y variantes regionales.

En el caso de la milanesa clásica, los autores del ranking destacan que se trata de “una comida humilde pero deliciosa que consiste en una rebanada empanizada de carne de primera calidad que se fríe en aceite caliente y se enrosca mientras se cocina, debido a que los cortes de carne elegidos tienen menos grasa y tendones que otros cortes”. Además, subrayan que esta receta es considerada por muchos como el plato nacional no oficial de Argentina, y que su preparación casera es vista como la versión más auténtica, aunque también se encuentra en numerosos restaurantes.

Según Taste Atlas, “para una experiencia sencilla, basta con exprimirle un poco de jugo de limón, pero a menudo se sirve con puré de papas cremoso o papas fritas, mientras que una de las variedades más populares se llama ‘a caballo’, donde se coloca un huevo frito sobre la carne”.

Respecto a la milanesa napolitana, el informe la describe como “un filete de milanesa empanizado, frito y cubierto con una loncha de jamón, salsa de tomate picante y lonchas gruesas de mozzarella, que se derriten en el asador. Se suele servir con papas fritas aparte. Si sobran, se pueden usar para preparar deliciosos sándwiches llamados sánguche de milanesa. La milanesa napolitana se inventó supuestamente en las décadas de 1930 y 1940 en un restaurante llamado Nápoli, de ahí su nombre”.

El ranking de Taste Atlas sitúa al filete a la parmesana de Brasil en el primer lugar, seguido por el tonkatsu de Japón. Tras la milanesa argentina, completan el top 10 el pollo Kyiv de Ucrania, el katsu karē japonés, la milanesa napolitana, el escalope vienés de ternera y de cerdo de Austria, el tori katsu japonés y el cordon bleu suizo.