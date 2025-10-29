Conocé los horarios y servicios del centro de salud del mercado San Miguel

Funciona mañana y tarde en el primer piso del mercado, en el área de Administración. Allí se brindan todas las vacunas, se realizan controles de signos vitales, se colocan inyectables y se hacen curaciones.

El centro de salud Nº 36 funciona en el primer piso del mercado San Miguel, en el área de Administración. Pertenece al Nodo Centro, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia y brinda asistencia a la población desde la pandemia del año 2020, de lunes a sábados, en el horario de 8 a 14 y de 17 a 22.

La atención en este centro se da por demanda espontánea y se realizan controles de signos vitales y medición de funciones básicas del cuerpo, como la temperatura corporal, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial y saturación de oxígeno en sangre. Estos valores indican el estado de salud de una persona y se utilizan para evaluar su bienestar y detectar posibles problemas.

En el lugar se colocan las siguientes vacunas, las cuales forman parte del calendario anual: vacuna triple viral (SRP) que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas (parotiditis); vacuna contra la hepatitis B (HepB) es una vacuna segura y efectiva que previene la infección del hígado causada por el virus de la hepatitis B; vacuna contra el rotavirus que se administra por vía oral en gotas a los bebés para protegerlos contra la gastroenteritis grave, que puede causar vómitos y deshidratación y vacuna contra la varicela que requiere dos dosis para la mayoría de los niños y se aplica de forma gratuita en el marco del Calendario Nacional de Vacunación.

También se coloca la vacuna antigripal recomendada para todos los adultos, especialmente para los mayores de 65 años y quienes tienen condiciones de riesgo. Además, se aplica la vacuna contra la neumonía, que protege contra las bacterias que causan la enfermedad neumocócica; l vacuna contra el Covid de Moderna; la «vacuna DPT celular» triple bacteriana que protege contra la difteria, el tétanos y la tos ferina; vacuna contra el VPH (Virus del Papiloma Humano) que protege contra los tipos de VPH que causan la mayoría de los cánceres relacionados con este virus, como el de cuello de útero, y también previene verrugas genitales; vacuna meningocócica conjugada tetravalente (ACYW) para lactantes (a los 3, 5 y 15 meses) y adolescentes (una dosis única a los 11 años).

Por último, también se aplica la vacuna antitetánica, que protege contra el tétanos, una enfermedad grave que puede ser mortal y la vacuna doble adulto que protege contra la difteria y el tétanos.

Además, se colocan inyecciones con indicación médica y se hacen curaciones, entre otros servicios.