Potenciá tu habilidad para el “Barismo y arte en Latte”

La Municipalidad y la UPATECo brindarán un curso corto de 3 clases teóricas y prácticas el 3, 4 y 5 de noviembre. El turno mañana en el CIC de Bicentenario y turno tarde en el de Solidaridad. El objetivo es que más vecinos aprendan a preparar un café de especialidad.

A pedido de los vecinos de tener la oportunidad de aprender y mejorar sus habilidades para la cafetería, la Municipalidad junto a la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATECo), brindan un curso corto de “Barismo y Arte en Latte”.

Las clases serán el 3, 4 y 5 de noviembre en los Centros Integradores Comunitarios de Bicentenario y Solidaridad. Los vecinos que deseen aprender deberán ser mayores de 18 años y presentar la fotocopia del DNI al momento de inscribirse.

Los profesores de la UPATECo compartirán en 3 clases teóricas y prácticas la habilidad profesional de preparar un café de especialidad, las técnicas para percibir sabores, aromas y texturas, además de distinguir un café bien extraído de uno mal preparado.

Las clases por la mañana y tarde en:

Zona Oeste

CIC Bicentenario:

– Lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de noviembre de 9:00 a 11:00 hs

Dirección: Los Alpes esquina Veterano de Malvinas

Teléfono: 3872266138

Zona Sudeste

CIC Solidaridad:

– Lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de noviembre de 16:00 a 18:00 hs.

Dirección: Av. Fortín y Juan Manuel Cedolini de barrio Solidaridad, a metros del Hospital Papa Francisco de Bº Solidaridad

Teléfono: 3872266210