Se confirmó la fecha en la que comienzan las vacaciones de verano en Salta

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, publicó el calendario oficial con las fechas de finalización de clases en cada provincia.

Aunque el Consejo Federal de Educación exige 190 días de clases en todo el país, cada jurisdicción define su propio cronograma, por lo que el último día varía según la provincia.

¿Cuándo terminan las clases en Salta?

En Salta, las clases terminarán el lunes 22 de diciembre de 2025, junto con Buenos Aires y Misiones. Será uno de los últimos distritos en cerrar las aulas antes del receso de verano.

Aún no se confirmó la fecha de inicio de clases 2026. El calendario se publicará en diciembre, pero se mantendrá la meta de los 190 días obligatorios en todo el país.