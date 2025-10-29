Dos hermanitas esperan ser adoptadas por una familia que les brinde mucho amor

Esta convocatoria de adopción busca asegurar el cuidado estable y sostenido de dos hermanas de 10 y 12 añitos que residen actualmente en un dispositivo de protección de Salta.

Esta convocatoria de adopción busca asegurar el cuidado estable y sostenido de dos hermanas de 10 y 12 añitos que residen actualmente en un dispositivo de protección de Salta.

Las niñas están listas para iniciar un vínculo progresivo y sostenido con una familia que les brinde el apoyo, acompañamiento y contención necesarios en su proceso de inserción.

La hermana mayor se destaca por ser una niña empática. Suele mostrarse algo reservada ante personas que no conoce. Le interesan diversas actividades recreativas y actualmente cursa sexto grado. Su hermana menor cursa cuarto y se caracteriza por ser sociable y activa. Disfruta especialmente de las actividades artísticas.

Es importante señalar que ambas niñas se encuentran actualmente abordando, a través de un espacio psicoterapéutico, su proceso de integración familiar. Expresaron su preferencia por una familia monoparental femenina, aunque se muestran abiertas a considerar otras formas de conformación familiar. Quienes se postulen deben contar con recursos personales y vinculares que les permitan construir este lazo de manera sólida.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta (RUAGFA) convocó a familias de todo el país que deseen construir este proyecto familiar adoptivo firme y comprometido.

Los interesados en recibir mayor información, asesoramiento o postularse formalmente a esta convocatoria deben comunicarse con el registro al correo electrónico [email protected] o llamar al teléfono 0387–4258026, de lunes a viernes de 8 a 13.