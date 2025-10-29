Ejecutan obras de hormigonado en San Juan al 1100
La Municipalidad continúa con el plan de recuperación de calles en diversas zonas de la ciudad. El objetivo es mejorar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad vial, tanto para conductores como para peatones.
En este marco, comenzó la obra de hormigonado en la intersección de las calles San Juan y Gorriti, una de las arterias más utilizadas para quienes buscan dirigirse desde el centro hacia el sur o hacia el oeste.
Actualmente, se procedió a la demolición de las placas dañadas para posteriormente preparar el paquete estructural mediante tareas de nivelado y enripiado.
Una vez finalizada la base, se podrá colocar el nuevo hormigón el cual demandará alrededor de 20 días de fraguado para su habilitación.
Se solicita a los conductores, evitar la zona y utilizar vías alternativas debido a las restricciones en el tránsito y a la presencia de operarios y maquinaria pesadas.