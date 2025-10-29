Ejecutan obras de hormigonado en San Juan al 1100

La Municipalidad se encuentra trabajando en la intersección con la calle Gorriti donde la calzada se encontraba deteriorada y dificultaba la normal circulación vehicular. Se solicita a los conductores evitar la zona y utilizar vías alternativas.

La Municipalidad continúa con el plan de recuperación de calles en diversas zonas de la ciudad. El objetivo es mejorar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad vial, tanto para conductores como para peatones.

En este marco, comenzó la obra de hormigonado en la intersección de las calles San Juan y Gorriti, una de las arterias más utilizadas para quienes buscan dirigirse desde el centro hacia el sur o hacia el oeste.

Actualmente, se procedió a la demolición de las placas dañadas para posteriormente preparar el paquete estructural mediante tareas de nivelado y enripiado.

Una vez finalizada la base, se podrá colocar el nuevo hormigón el cual demandará alrededor de 20 días de fraguado para su habilitación.

Se solicita a los conductores, evitar la zona y utilizar vías alternativas debido a las restricciones en el tránsito y a la presencia de operarios y maquinaria pesadas.