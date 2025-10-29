Hoy habrá colecta de sangre en el hospital Papa Francisco

Pueden donar, personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad, del grupo O Rh positivo. También se registrará a voluntarios para potencial donación de médula ósea. Se recomienda no concurrir en ayunas.

El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre del grupo “O” Rh positivo, este miércoles 29, en el hospital Papa Francisco.

El Organismo convoca a todas las personas en condiciones de donar, a concurrir a la entrada principal del nosocomio, donde estará ubicado el móvil, en el horario de 9 a 14, con documento de identidad y sin estar en ayunas.

Pueden donar:

Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento

Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses

Otros datos

Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación